İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 12 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 12 Göçmen Yakalandı

İnegöl\'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 12 Göçmen Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla girmiş olan 12 Suriye uyruklu göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

11.02.2024 16:15
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla giren 12 göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'ün farklı noktalarında ülkeye kaçak yollarla girmiş Suriye uyruklu 12 şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 12 Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 12 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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