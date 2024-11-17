İnegöl\'de Kadınlar Arasındaki Tartışma Büyüdü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar arasındaki tartışmaya kocalar da karışınca 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Atmaca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed E. (27) eşi Fatma E. (22) ile sokakta yürürken, Fatma E.'ye karşıdan gelen bir kadın omuz attı. İki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmaya erkekler de dahil oldu. Çıkan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs elindeki bıçakla Muhammed E.'yi (27) başından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA