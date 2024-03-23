Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak üzerinde meydana geldi. Faruk B. (37) yönetimindeki 16 BGZ 405 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. (34) yönetimindeki 16 BCB 309 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler ile Samet Ö. (17), Elif B. (18), Hanife B. (30), Kübra Nisa B. (2) ve Kerem B. (4) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarım sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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