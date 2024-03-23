İnegöl\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2\'si çocuk 7 kişi yaralandı

Suriye'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi. Baba Mehmet Akıncı, evin önünde bekleyen ve şehidin olduğu öğrenilen otomobile dokunup, 'Abdulkadir'imin arabası burada, hevesini alamadı' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları da şehidin evine geldi.