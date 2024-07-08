İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ömer A. (52) yönetimindeki 26 AJ 897 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kevser B. (37) idaresindeki 16 ATY 622 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında park halinde olan 16 KMB 80 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücüler ile 26 AJ 897 plakalı araçtaki yolcu Sema A. (48) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA