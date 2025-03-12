İnegöl\'de Kaza: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Gökhan T. (39) yönetimindeki 16 BKL 469 plakalı hafif ticari araç, Deydinler Mahallesi'nden gelip çevre yoluna çıkış yapan Şaziye Y. (55) idaresindeki 16 LNN 06 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobildeki yolcular Habibe A. (35), Sena Y. (22) ve Nurten Ç. (34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA