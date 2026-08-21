İnegöl\'de Kontrolden Çıkan Araç Beton Direğe Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, alt geçidin koruma demirlerini yıkarak beton direğe çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azim Ç. (53) yönetimindeki 16 ASH 470 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, alt geçidin koruma demirlerini yıktıktan sonra beton direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.