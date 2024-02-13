İnegöl\'de market sahibini bıçakla yaralayan şahıslardan biri tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde market sahibini bıçakla ağır yaralayan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren markette meydana geldi. Market sahibi ve eski polis memuru Emrah Özbudak (30), iddiaya göre 5 saat önce sokakta yüksek sesle konuşan 3 genci sessiz olmaları konusunda uyardı. Öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16) saat 19.00 sıralarında marketi basıp işletme sahibine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında gençlerden T.Y. elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez bıçakla yaraladı. Market sahibi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özbudak, Ambulasla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Olaya karışan şüpheliler T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16) sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi.
Şüpheli T.Y. ifadesinde, "Bana kötü sözler söyleyip uzaklaştırdı. Bende durumu ağabeyime anlattım. Ağabeyim ve arkadaşım ile birlikte markete gittik. Konuşma sırasında tartıştık. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada arkadaşımı ve ağabeyimi darp ediyordu. Bende korumak için bıçakladım" dediği öğrenildi.
Şahıslardan T.Y. tutuklanırken diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA
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