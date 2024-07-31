Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün tarlaya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Kaza, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden karayoluna seyir halinde olan Ebubekir B. (18) yönetimindeki 16 ABC 809 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de minibüs tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?