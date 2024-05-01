İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İnegöl\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Esnaf, sürekli kazaların yaşandığı bu noktada önlem alınmasını istedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

01.05.2024 17:28
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak ile Karagölet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Karagölet Caddesi üzerinde seyreden Yasin A. yönetimindeki 16 BGR 327 plakalı motosiklet, Çavdar Sokak'tan çıkan Elif Yağmur A. yönetimindeki 10 ADD 249 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esnaf bu noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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