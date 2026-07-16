Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin genç kadın sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aylin G. (22) yönetimindeki 16 BNB 395 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Genç sürücü, ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Genç Kadın Yaralı - Son Dakika
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