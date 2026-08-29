İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Talha Taner Kırca(20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje ardından bordür taşlarına çarparak savruldu. Aynı yöne giden sürücü Emin S.(23) Yönetimindeki 16 KIS 01 plakalı otomobil de motosikletliye çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.