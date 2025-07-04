İnegöl\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt R. (23) yönetimindeki 16 BPG 733 plakalı motosiklet, Murat O. (24) yönetimindeki 07 NJZ 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA