İnegöl\'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Tüzün Sokak'ta meydana geldi. Yolda seyreden Ege S. (17) yönetimindeki bisiklet ile Muhammet S. (29) idaresindeki 16 BMT 813 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlarda sürücüler yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ege S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA