Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. (58) idaresindeki 16 AUB 869 plakalı motosiklet, Mutlu B. yönetimindeki 16 KBB 39 plakalı traktörle henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Mustafa A. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.