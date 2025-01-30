İnegöl'de Motosikletli Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

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Kamyonet ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 13.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler caddesinde meydana geldi. Sürücü Suriye uyruklu Fares A.yönetimindeki 16 MC 4063 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Emin H.yönetimindeki 16 AZS 021 kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.