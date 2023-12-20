İnegöl\'de muhtar evinin bahçesinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahalle muhtarı evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre kırsal Fevziye Mahallesi muhtarı Şuayip Memiş gece saat 02.00 sıralarında ailesi tarafından evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri Memiş'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Savcılık incelemesinin ardından Memiş'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA