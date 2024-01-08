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İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
08.01.2024 - 11:06,
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Mesudiye Mahallesi 1. Yeni Sokak'ta meydana geldi. Sürücü İbrahim K.(50) yönetimindeki 16 AKD 375 plakalı motosiklet ile Ferdi Ö. idaresindeki 16 KDA 33 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika


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