10:38 • •
10:33 • •
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Mesudiye Mahallesi 1. Yeni Sokak'ta meydana geldi. Sürücü İbrahim K.(50) yönetimindeki 16 AKD 375 plakalı motosiklet ile Ferdi Ö. idaresindeki 16 KDA 33 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika