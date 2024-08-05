İnegöl\'de Otomobil Takla Attı: Sürücü ve Eşi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, takla atarak duvara vurdu. Ters dönen otomobilden, sürücü ve eşi yaralı kurtuldu.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Fatma Ü. (47) yönetimindeki 16 AKV 863 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp duvara çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Mesut Ü. (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA