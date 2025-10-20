İnegöl\'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ceylin S. yönetimindeki 16 BTZ 868 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters duran otomobilde sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA