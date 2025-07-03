İnegöl\'de Tarihi Eser Taciri Yakalandı

İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine tarihi eser satmak amacıyla gelen şüpheli, üzerindeki Bizans ve Roma dönemlerine ait 17 bronz ve 5 altın sikke ile yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın İstanbul'dan İnegöl'e tarihi eser satmak amacıyla geleceğini tespit etti. Ekipler, C.Ç. isimli şüpheliyi ilçe merkezinde yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 17 adet bronz ve 5 adet altın sikke ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin yasa dışı yollardan 100 bin dolara satılmak istendiği öğrenildi. - BURSA