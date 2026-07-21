İnegöl'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
21.07.2026 22:35
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 75 yaşındaki sürücü Hasan Çoban hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan eğimli bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Çoban (75) idaresindeki 16 Y 1409 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Hasan Çoban ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hasan Çoban'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Çoban, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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