Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri depoya operasyon düzenledi; uyuşturucu taciri yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Ekipler Mahmudiye Mahallesindeki bir depoya giren şahsı yakaladı. Depoda yapılan aramada 120 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Sedat B.(45) gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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