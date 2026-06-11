İnegöl'de Yangın Korkusu: Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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İnegöl'de Yangın Korkusu: Otomobil Alev Aldı

İnegöl\'de Yangın Korkusu: Otomobil Alev Aldı
11.06.2026 15:47
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı, sürücü kurtuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücü son anda araçtan çıkarak kurtuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat A. yönetimindeki 16 BJE 289 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek araçtan indi.

Kısa süre sonra otomobil alev alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Yangın Korkusu: Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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