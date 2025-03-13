İnegöl'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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İnegöl'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

İnegöl\'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 70 yaşındaki Mesut Nazlı'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

13.03.2025 20:46
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı bir adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Üst katta ikamet eden vatandaşlar, zemin kattan kötü kokuların geldiğini fark ederek 112'ye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girince Mesut Nazlı'nın (70) hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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