İnegöl'de Zil Çalarak Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Zil Çalarak Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı

İnegöl\'de Zil Çalarak Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zillerine basıp, kimse olmadığını anlayınca kartla kapılarını açtıkları dairelerden altın ve para çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

16.05.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zillerine basıp, kimse olmadığını anlayınca kartla kapılarını açtıkları dairelerden altın ve para çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgiey göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta evleri gözetleyen 3 kadını takibe aldı. Sitedeki dairelerin kapılarını tek tek çalarak dairelerde kimsenin olup olmadığını kontrol eden hırsızlar, kimsenin olmadığı bir dairenin kapısını kartla açıp içeri girdi. Evi talan eden kadınlar, evde buldukları altın ve paraları alıp çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada evden çaldıkları altın ve paralar ele geçirildi. Şüpheliler Çağla U. (33), Aynur T. (38) ve Yonca S. (33) gözaltına alındı. Yonca S.'nin 11, Çağla U.'nun da 3 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Zil Çalarak Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:25:09. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Zil Çalarak Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement