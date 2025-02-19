İnegöl\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Refik A. (51) idaresindeki 34 GNV 117 plakalı hafif ticari araç, yoğun trafikte duraklayan Melih A. (27) idaresindeki 16 ANB 647 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareketlenen 16 ANB 647 plakalı hafif ticari araç önünde bekleyen Mesut M. (43) idaresindeki 16 BC 569 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile 16 ANB 647 plakalı hafif ticari araçtaki yolcu Adem K. (45) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA