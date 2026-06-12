İnek Darbesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnek Darbesi Sonucu Hayatını Kaybetti

12.06.2026 18:01
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde ineğin teptiği Meral Kılavuz, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde hayvan otlatırken ineğin tepmesi sonucu yaralanan kadın, Samsun'daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Meral Kılavuz (53), ineğin tepmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. İlk olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılavuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kılavuz'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aybastı, Samsun, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnek Darbesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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