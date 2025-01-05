İngiltere'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi - Son Dakika
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İngiltere'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi

İngiltere\'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren\'in Cenazesi İzmir\'de Defnedildi

Londra'da kaybolan ve cansız bedeni Regent kanalında bulunan Prof. Dr. Orhan Ekren için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Ekren, Yazıbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Olayın ayrıntıları ve cenaze törenine katılanlar paylaşıldı.

05.01.2025 14:47  Güncelleme: 14:55
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Bir süredir İngiltere'de kayıp olarak aranan ve Londra'daki Regent kanalında cansız bedenine ulaşılan Prof. Dr. Orhan Ekren için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Ekren'in cenazesi düzenlenen törenin ardından Yazıbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Londra'ya vize başvurusu yapmak için giden Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'da ortadan kaybolmuştu. Cansız bedenine 15 Aralık'ta Regent kanalında ulaşılan Prof. Dr. Orhan Ekren, bugün son yolculuğuna uğurlandı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ekren'in ölüm nedeni, İngiltere'de yapılan ilk otopside belirlenememişti. Prof. Dr. Ekren'in cenazesi, detaylı otopsi için alınan kan ve doku örneklerinin ardından yakınlarına teslim edilerek İzmir'e getirildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

2 çocuk sahibi Prof. Dr. Ekren'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Torbalı ilçesinde bulunan Yazıbaşı Camii'ne götürüldü. Burada Ekren'in eşi Banu Ekren, taziyeleri kabul etti. Cenazeye; Ekren ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve sevenleri katıldı. Yakınları, cenaze namazında en ön safta yer alırken, Ekren'in cenazesi burada öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazıbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de Kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi - Son Dakika

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