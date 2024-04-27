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İnşaat işçisi çatıdan atlamak istedi

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil İlçesinde bunalıma giren inşaat işçisi çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesinde toplu konut inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, toplu konut inşaatında inşaat işçisi olarak çalışan C.D. isimli şahıs maddi sıkıntı gerekçesiyle girdiği bunalım sonucu çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Çatıya çıkan işçiyi gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri inşaatın altına hava yastığı açtı. İnşaatın çatısına çıkan polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalışırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polis ve belediye başkanının bir süre yaptığı ikna çabaları sonucu işçi ikna edilerek çatıdan indirildi. İşçi ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.