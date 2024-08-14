İpsala'da çıkan orman yangında 200 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İpsala'da çıkan orman yangında 200 dekarlık alan zarar gördü

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 200 dekarlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

14.08.2024 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala'da çıkan orman yangında 200 dekarlık alan zarar gördü

EDİRNE - Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 200 dekarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlığı Tevfikiye, Karaağaç ve İbriktepe köylerinin arasında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter ve uçak desteği de istendi.

Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da havadan müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 200 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, 3-sayfa, Edirne, İpsala, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İpsala'da çıkan orman yangında 200 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: İpsala'da çıkan orman yangında 200 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement