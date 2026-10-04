Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD bayrağının üzerinden geçenler gözaltına alındı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesi sonrasında ilan edilen "Egemenlik Günü" kutlamalarında başkent Bağdat'ta askeri araçla ABD bayrağının üzerinden geçen kişiler gözaltına alındı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan, "Egemenlik Günü" kutlamaları sırasında ABD bayrağına yönelik eyleme karışan kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. El-Numan yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatı doğrultusunda başkent Bağdat'ta "Egemenlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteriler sırasında ABD bayrağına yönelik eyleme karışan kişilerin ilgili birimler tarafından yakalandığını belirtti. Olayda sorumlu kişilerle ilgili yasal işlem başlatılacağını ifade eden El-Numan, işlemlerin Irak yasaları ve diplomatik teamüller doğrultusunda yürütüleceğini kaydetti.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü, Irak hükümetinin ülkede görev yapan dost ülkelerin diplomatik misyonlarına ve devlet sembollerine saygı gösterilmesini hukuki ve diplomatik bir yükümlülük olarak gördüğünü belirtti. Herhangi bir şekilde bu sembollere yönelik ihlal veya hakaretin yasal sorumluluğa tabi tutulacağını vurgulayan El-Numan, olayla ilgili gerekli hukuki işlemlerin uygulanacağını ifade etti.