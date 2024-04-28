Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırında iki askeri üs kurdu - Son Dakika
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Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırında iki askeri üs kurdu

Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurdu. Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde konuşlandığı belirtilirken, bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

28.04.2024 22:54
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Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu.

Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu. Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları'nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi. Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları'nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Türkiye, Zaho, Irak, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırında iki askeri üs kurdu - Son Dakika

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