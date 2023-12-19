Irak\'ta helikopter kazası: Bir pilot albay hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde Irak ordusuna ait bir helikopterin düşmesi sonucu bir pilot albayın hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Kerkük kentinde dün yapılan yerel seçimlerin güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen askeri helikopterin Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında düştüğü bildirildi. Helikopterin kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada Pilot Albay Mervan Celal'in hayatını kaybettiği ve Binbaşı Ala Selman'ın ağır yaralandığı belirtildi. - KERKÜK