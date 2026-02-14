İran'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu - Son Dakika
İran'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

14.02.2026 17:30
Mekran sahilinde düzenlenen operasyonda 48 tekneye el konuldu, 99 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Mekran sahilinde düzenlenen operasyonlarda toplam 72 bin 490 litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen 48 tekneye el konuldu, teknelerde bulunan 99 kişi gözaltına alındı.
İran'ın güneydoğusunda bulunan Mekran sahilinde kaçak akaryakıt taşıyan teknelere operasyon düzenlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sistan ve Belucistan Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı Rıza Şecai, birden fazla teknenin kaçak akaryakıtla ülkeden çıkış yapacağı bilgisinin alınması üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirtti. Şecai, "Deniz sınır birliklerimiz, ayrı ayrı yürüttükleri operasyonlarda toplam 72 bin 490 litre kaçak akaryakıt taşıyan 48 tekneye el koydu. Teknelerde bulunan 99 kişi de gözaltına alındı" dedi.
Operasyonlarda ele geçirilen yakıtın değerinin 62 milyar 380 milyon riyalin (yaklaşık 39 bin dolar) üzerinde olduğunu belirten Şecai, söz konusu akaryakıtın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yasal süreç kapsamında adli makamlara teslim edildiğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Çevre, İran, Son Dakika

