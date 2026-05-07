İran\'da Patlama Sesleri!

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran basını, dakikalar önce bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu aktarırken, seslerin kaynağı ve tam olarak hangi noktadan geldiğinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Öte yandan yerel basında yer alan başka bir haberde, bazı kaynakların söz konusu seslerin bir kısmının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yaptığı öne sürülen bazı gemilere yönelik uyarı ateşlerinden kaynaklandığı iddia edildi. - TAHRAN