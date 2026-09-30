İran'da protestolarda 4 güvenlik görevlisinin ölümünden sorumlu 2 kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da protestolarda 4 güvenlik görevlisinin ölümünden sorumlu 2 kişi idam edildi

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İran'da protestolarda 4 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan olaylara karışmaktan suçlu bulunan 2 kişi, Yüksek Mahkeme'nin onayının ardından idam edildi. 8 Ocak'ta Meşhed'de tutuklanan 2 kişi, şiddet olaylarına karışmaktan suçlu bulunmuştu.

İran'da düzenenlen hükümet muhalifi protestolarda güvenlik güçlerinin ölümünden sorumlu olan 2 kişi idam edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre İran Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezalarını onaylamasının ardından Ali Hemmati ve Majid Nikandish, sabah saatlerinde idam edildi. İkilinin, ülke genelindeki protestoların ardından 8 Ocak'ta Meşhed'de tutuklandığı, 4 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan şiddet olaylarına karışmaktan suçlu bulunduğu ifade edildi.

Habere göre Ali Hemmati 8 Ocak'taki protestolar sırasında bir dükkanı molotof kokteyliyle ateşe verdiğini ve bir Besic (İran Devrim Muhafızları'na bağlı gönüllü paramiliter örgüt) üyesini bıçakladığını itiraf ederken, Majid Nikandish ise bir bankayı ateşe verdiğini, mala zarar verdiğini ve bir Besic üyesine yönelik saldırıya katıldığını kabul etmişti. Hemmati ve Nikandish yargılamanın ardından idam cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İHA
GüvenlikPolitika3. SayfaMeşhedDünyaİranSon Dakika

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SON DAKİKA: İran'da protestolarda 4 güvenlik görevlisinin ölümünden sorumlu 2 kişi idam edildi - Son Dakika
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