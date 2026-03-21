İran'dan 70. Saldırı Dalgası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen 70. saldırı dalgasında Orta Doğu'da 55'ten fazla noktanın hedef alındığını belirterek, "Bu dalga, bölgedeki güç dengesinde yeni bir aşamayı başlatıyor" ifadesini kullandı.

İran'ın ABD ve İsrail'e karşı misilleme saldırıları sürüyor. İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 70. dalgasının gerçekleştirildiği duyuruldu. Saldırı kapsamında Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in işgalindeki 55'ten fazla noktanın vurulduğu aktarıldı. Hedef alınan noktalar arasında Suudi Arabistan'da Al-Kharj, Birleşik Arap Emirliklerinde Al-Dhafra Hava Üssü, Kuveyt'te Ali Al-Salem Hava Üssü, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil'deki ABD üsleri ve Bahreyn'deki Deniz Üssü Beşinci Filosunun da yer aldığı aktarıldı. Saldırılarda Qiam ve Emad füze sistemleri ve insansız hava araçları kullanıldığı aktarıldı. - TAHRAN