İran'dan Füze Üstünlüğü İlanı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Füze Üstünlüğü İlanı

21.03.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından füze üstünlüğü sağladığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısına ilişkin, "Bu andan itibaren İran'ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Musevi, "Bu andan itibaren İran'ın işgal altındaki toprakların hava sahasında füze üstünlüğünü sağladığını ilan ediyorum. Önümüzdeki saldırı dalgalarında kullanılacak yeni taktikler ve fırlatma sistemleri, ABD'li ve Siyonist komutanları hayrete düşürecek. Bu gece işgal altındaki toprakların güneyindeki gökyüzü saatler boyunca aydınlık kalacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısının ardından en az 39 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

21:33
21:21
20:14
19:57
19:01
17:59
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 23:36:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.