İran'dan İsrail'e Sert Tepki

İran'da Hatemul Enbiya Karargahından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen İran'a saldırı düzenlediği belirtilerek, "Bu rejim, gerçekleştirdiği saldırıların bedelini ağır şekilde ödeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Karargahı, İsrail'in ateşkese rağmen İran'a saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Saldırgan Siyonist rejim, sabah saat 09.00'a kadar 3 aşamada İran topraklarındaki bazı merkezlere saldırı düzenledi" denildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce herhangi bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını duyurduğu hatırlatılarak, "Bu rejim, gerçekleştirdiği saldırıların bedelini ağır şekilde ödeyecek" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN