İran donanması Hürmüz Boğazı'nda tankerin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu - Son Dakika
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İran donanması Hürmüz Boğazı'nda tankerin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu

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İran donanması, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasak ve tehlikeli bölgede seyreden petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklamaya göre uyarıları dikkate almayan ve navigasyon sistemlerini kapatan tanker hareket edemezken can kaybı bildirilmedi.

İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda yasak bölgede seyreden bir petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran donanmasından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, yasak ve tehlikeli bir bölgede seyreden, yapılan uyarıları dikkate almayan ve navigasyon sistemlerini kapatan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ifade edildi. Tankerin daha sonra alev aldı ve hareket edemediği aktarıldı.

Can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: İHA
Hürmüz Boğazı3. SayfaGüncelDünyaİranSon Dakika

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