İran: Hürmüz Boğazı'ndan 35 Geminin Geçişi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatte 35 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını açıkladı.
İran, Hürmüz Boğazı'na dair açıklamada bulundu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, son 24 saatte petrol tankerleri ve konteyner gemileri de dahil olmak üzere 35 geminin izin alınarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini açıklayarak, geçişlerin Deniz Kuvvetleri'nin izni ve koordinasyonu ile gerçekleştirildiğini vurguladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün 31 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını açıklamıştı. - TAHRAN
