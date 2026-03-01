İran'ın Füze Saldırısı: 20 Yaralı - Son Dakika
İran'ın Füze Saldırısı: 20 Yaralı

01.03.2026 15:57
İran, İsrail'in Beit Shemesh kentine balistik füze saldırısı düzenledi, 20'den fazla kişi yaralandı.

İran'ın İsrail'in Beit Shemesh kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 20'den fazla kişi yaralandı.

İran, İsrail'i vurdu. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait bir balistik füzenin Beit Shemesh'e isabet ettiği bildirildi. Açıklamada, 20'den fazla kişinin yaralandığı aktarılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Füze Saldırısı: 20 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'ın Füze Saldırısı: 20 Yaralı - Son Dakika
