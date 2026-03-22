İran'ın İsrail'e Saldırıları Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın İsrail'e Saldırıları Devam Ediyor

22.03.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Dimona'ya füze saldırısının ardından Arad'da patlamalara neden oldu, sağlık ekipleri sevk edildi.

İsrailli kaynaklar, İran'ın İsrail'in Dimona kentine yönelik saldırısının ardından Arad kentinde çeşitli patlama sesleri duyulduğunu ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. İsrailli kaynaklar, İran'ın ülkenin güneyindeki Dimona'ya düzenlediği füze saldırısının ardından bu kez Arad kentini hedef aldığını bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, kentte meydana gelen birden çok patlamanın ardından sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Patlamaların, İran'dan fırlatılan füzelerin doğrudan isabetinden mi, parça tesirli savaş başlıklarından mı yoksa İsrail hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu düşen enkazdan mı kaynaklandığına ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Dimona'ya yönelik saldırısında, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan bir balistik füzeyi engelleyememesi sonucu bölgede patlama meydana gelmiş, olayda 51 kişi yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 01:16:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.