İran'ın Saldırılarında 150 Yaralı

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'ın son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 150 kişinin yaralandığını bildirdi.
İran İsrail-ABD saldırılarına misillemelerle cevap vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'ın son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 150 kişinin yaralandığını bildirdi. Kiryat Şmona'daki İran saldırısında yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Bakanlık açıklamasında, çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana toplam yaralı sayısının 4 bin 99'a ulaştığı ifade edildi. - TEL AVİV
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.