İran, İsrail F-16'sını Vurdu - Son Dakika
İran, İsrail F-16'sını Vurdu

21.03.2026 15:32
İran Devrim Muhafızları, İsrail'e ait bir F-16'nın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabaha karşı düzenlenen operasyonda İsrail'e ait F-16 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Siyonist rejime ait F-16 tipi üçüncü düşman savaş uçağı, sabaha saat 03.45'te İran'ın iç kesimlerinde Hava Kuvvetleri'ne bağlı modern hava savunma sistemleri tarafından vuruldu. Savaşın ilk 3 haftasında düşmana ait insansız hava araçları, seyir füzeleri, yakıt ikmal uçakları ve gelişmiş savaş jetleri dahil 200'den fazla hava unsurunun başarıyla tespit edilip imha edilmesi, İran ve bölge hava sahasında izleme ve önleme kapasitesinin arttığını ve ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendiğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, İsrail F-16'sını Vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: İran, İsrail F-16'sını Vurdu - Son Dakika
