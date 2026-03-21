İran, İsrail ve ABD üslerine füzelerle saldırdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 71'inci dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail'e ait askeri hedefler ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerine yönelik saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, "Önceki saldırı dalgasının hemen ardından gerçekleştirilen hızlı ve kesintisiz operasyonda, işgal altındaki toprakların merkezinde yer alan Tel Aviv ile Rişon Letsiyon'daki bazı noktalar yüksek tonajlı ve hassas güdümlü Emad füzeleri, çok başlıklı Kadir füzeleri ve kamikaze İHA'larla vuruldu" denildi.

ABD üsleri bir kez daha hedef alındı

Açıklamada, "Ayrıca hedef listesinde yer alan ABD'ye ait Bağdat'taki Victoria Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki el- Kharj Hava Üssü aşamalı yıpratma stratejisi kapsamında bir kez daha kamikaze İHA'lar ve ağır füzelerle vuruldu" ifadelerine yer verildi.

"Yeni taktikler sahaya sürüldü"

Savaşın ilk haftalarında elde edilen istihbarat doğrultusunda yeni saldırı yöntemlerinin devreye alındığı belirtilerek, "İstihbarat ve operasyon birimleri, düşmanın zayıf noktalarını tespit ederek yeni taktikler ve daha modern sistemleri sahaya sürmüştür. Bu süreçte savaş alanı düşman için her zamankinden daha dar ve daha zorlu hale gelecektir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN