İran'dan ABD'ye: Tankerlere saldırıya misilleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran gemilerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı misilleme yapılacağını duyurarak, "İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun İran limanlarına yönelen İran bandıralı 2 petrol tankerine deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umman Körfezi'nde saldırması sonrası misilleme uyarısında bulundu.

- TAHRAN