İrlanda, İngiltere ve Bulgaristan'da medya kuruluşlarına bomba tehdidi maili geldi

Avrupa'da uçuşlara yönelik bomba ihbarlarının ardından İrlanda, İngiltere ve Bulgaristan'da medya kuruluşları saldırı tehditleri aldı.

Avrupa'da bu hafta onlarca uçuşta aksamalara yol açan bomba tehditleri, bugün medya kuruluşlarına da uzandı. İrlanda ve Bulgaristan'daki medya kuruluşlarına kendisini "Mikhail Andropov" olarak tanıtan bir kişiden "Batı'ya mesaj" başlığı altında bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi. Söz konusu gönderici, Avrupa genelinde yolcu uçağı seferlerini aksatan asılsız bomba tehditlerinin sorumluluğunu da üstlendi.

İrlanda'da bomba tehdidi alan medya kuruluşları arasında kamu yayıncısı RTE de yer aldı. RTE Radio One'da kuruma yerel saat ile saat 9.00'dan önce gelen bir e-postada 45 dakika içinde bir bomba patlayacağının öne sürüldüğü aktarıldı.

İrlanda'da ayrıca Bauer Media bünyesindeki Newstalk ve Today FM radyo istasyonları, Irish Independent gazetesinin yayıncısı Mediahuis ve Virgin Media tehdit aldı.

Tehditten etkilenen radyo istasyonlarından Newstalk sunucularından Claire Byrne, tehdidin asılsız olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Byrne, çalışanların Dublin'in merkezindeki binaya dönmesine izin verilmesinin ardından yayınlara yeniden başladıklarını açıkladı. Irish Independent gazete grubu da başkentteki ofislerinin tahliye edildiğini duyurdu.

İngiltere merkezli Sky yayın kurumu da tehdit aldı. Medya kuruluşundan bir yetkili, "Sky, bugün erken saatlerde güvenlik tehdidi alan medya kuruluşları arasında yer aldı. Güvenlik değerlendirmesi yaptık ve konuyu ilgili makamlara bildirdik. Çalışma arkadaşlarımızın güvenliği, birinci önceliğimizdir. Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak için yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Şu aşamada daha fazla açıklama yapmak uygun olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'daki Nova TV de bomba tehdidi içeren e-posta aldığını bildirdi.

İtalya'daki ihbarları "Erkek Devletinin Savaşçıları" üstlenmişti

Avrupa genelinde dün en az 21 yolcu uçağı seferine yönelik bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. İtalya'da Roma Havalimanı yetkilileri ihbarların, "Erkek Devletinin Savaşçıları" adlı bir grup tarafından üstlenildiğini belirtmiş, grubun "feminist bir rejimi" hedef aldıklarını ve "tarihe izlerini bırakmak" istediklerini ifade ettiğini aktarmıştı. Yetkililer ayrıca grubun ihbar mesajında, patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" tehdidinde bulunduğunu açıklamıştı.