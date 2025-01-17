98 yaşındaki kadın iş makinesinin altında can verdi - Son Dakika
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98 yaşındaki kadın iş makinesinin altında can verdi

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Afyonkarahisar'da geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan 98 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

17.01.2025 14:05
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde feci bir ölüm olayı taşandı. Salı günü saat 11.30 sıralarında geri manevra yapan B.K'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya (98) çarptı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yayla, hastanede hayatını kaybetti.

2023'TE DEHŞETİ YAŞAMIŞTI

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.

98 yaşındaki kadın iş makinesinin altında can verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 98 yaşındaki kadın iş makinesinin altında can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Sert:
    Ralli yapiyor sanki iş makinesiyle bilerek ölüme kast büyük ceza almali. 10 0 Yanıtla
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