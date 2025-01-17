Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde feci bir ölüm olayı taşandı. Salı günü saat 11.30 sıralarında geri manevra yapan B.K'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya (98) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yayla, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 98 yaşındaki kadın iş makinesinin altında can verdi - Son Dakika
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