İş yerinin doğalgaz borusu patladı - Son Dakika
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İş yerinin doğalgaz borusu patladı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan oto sanayi sitesindeki bir iş yerinin doğalgaz borusu patladı. İtfaiye ekipleri, yangını çevre dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı.

21.07.2024 01:24
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İş yerinin doğalgaz borusu patladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan oto sanayi sitesindeki bir iş yerinin doğalgaz borusu patladı. İtfaiye ekipleri, yangını çevre dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Yeni Sanayi 6152. sokak üzerindeki bir iş yerinin doğalgaz borusu patladı. Alevleri gören çevredeki esnaf durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevre dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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